Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após novas ameaças tarifárias de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/02/2025 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após novas ameaças tarifárias dos EUA.

O índice japonês Nikkei caiu 0,27% em Tóquio, a 39.164,61 pontos, pressionado por ações de montadoras como Honda (-2,3%) e Toyota (-1,7%), após o presidente americano, Donald Trump, dizer ontem que está considerando tarifas “de cerca de” 25% a importações de carros. Ele também ameaçou tarifar produtos farmacêuticos e semicondutores.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng recuou 0,14% em Hong Kong, a 22.944,24 pontos, sob o peso de ações de bancos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,70% em Seul, a 2.671,52 pontos, estendendo ganhos pelo sétimo pregão consecutivo, e o Taiex registrou modesta perda de 0,26% em Taiwan, a 23.604,08 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram no azul, com ajuda de ações de tecnologia, após a recente reunião do presidente Xi Jinping com líderes de grandes empresas chinesas do setor. O Xangai Composto subiu 0,81%, a 3.351,54 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,90%, a 2.045,53 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana caiu pelo terceiro dia seguido, com baixa de 0,73% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.419,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires