Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após dados de inflação de EUA e China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e leves variações nesta quinta-feira, 11, enquanto investidores digeriam os últimos dados de inflação dos EUA e da China, as duas maiores economias do mundo.

O índice japonês Nikkei teve alta marginal de 0,02% em Tóquio, a 29.126,72 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,09% em Hong Kong, a 19.743,79 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,22% em Seul, a 2.491,00 pontos, e o Taiex cedeu 0,81% em Taiwan, a 15.514,64 pontos.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto registrou baixa de 0,29%, a 3.309,55 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,17%, a 2.032,77 pontos.

Nesta quarta-feira, nos EUA, dados mostraram que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) americano desacelerou para 4,9% em abril, reforçando expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deixará seus juros inalterados na reunião de junho, depois de elevá-los continuamente por mais de um ano.

Já na China, o CPI teve alta anual de apenas 0,1% em abril, bem abaixo da expectativa de analistas. Trata-se do menor avanço do CPI chinês em mais de dois anos. Para analistas da Nomura, os números contidos sugerem que a recuperação chinesa pós-covid continuou se enfraquecendo no mês passado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, pressionada por ações de mineradoras. O S&P/ASX 200 caiu 0,05% em Sydney, a 7.251,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

