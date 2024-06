Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após dados chineses mistos e à espera do payroll

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 5:49 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/06/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, após dados mistos da balança comercial chinesa e à espera de importante pesquisa sobre o mercado de trabalho dos EUA.

O índice japonês Nikkei teve leve baixa de 0,05% em Tóquio, a 38.683,93 pontos, pressionado por ações financeiras e do setor automotivo, enquanto o Hang Seng recuou 0,59% em Hong Kong, a 18.366,95 pontos, e o Taiex caiu 0,20% em Taiwan, a 21.858,38 pontos. Por outro lado, o Kospi avançou 1,23% em Seul, a 2.722,67 pontos, com a ajuda de ações de semicondutores, transporte marítimo e baterias, ao voltar de um feriado na Coreia do Sul.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos apenas marginais, graças ao bom desempenho de incorporadoras e varejistas. O Xangai Composto subiu 0,08%, a 3.051,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta de 0,10%, a 1.679,31 pontos.

Em maio, as exportações chinesas superaram as expectativas, com um salto anual de 7,6%, mas as importações ficaram aquém do previsto, com aumento de 1,8%.

No meio da manhã de hoje, investidores da Ásia e de outras partes do mundo vão acompanhar o relatório mensal de emprego dos EUA, o chamado payroll, que costuma ter forte influência na trajetória dos juros básicos americanos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, bem próxima de sua máxima histórica, em meio à força de ações de empresas com alto valor de mercado. O S&P/ASX 200 avançou 0,49% em Sydney, a 7.860,00 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires