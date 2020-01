Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após avaliação da OMS sobre coronavírus

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores continuam monitorando a situação da epidemia de coronavírus e na esteira de dados chineses de atividade manufatureira que vieram em linha com as expectativas.

Ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a questão do coronavírus como situação de emergência global, mas se posicionou contra a adoção de restrições a comércio ou viagens, o que trouxe algum alívio para os mercados financeiros mundiais.

Na China, onde a epidemia teve início, o número de infectados se aproxima de 10 mil e o total de mortos chegou a 213. Pelo menos outros 19 países registraram casos da doença.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,99% em Tóquio hoje, a 23.205,18 pontos, impulsionado por papéis ligados a bens de consumo, e o Taiex avançou 0,64% em Taiwan, a 11.495,10 pontos, mas o Hang Seng caiu 0,52% em Hong Kong, a 26.312,63 pontos, pressionado por ações de petrolíferas, e o sul-coreano Kospi recuou 1,35% em Seul, a 2.119,01 pontos, a mínima do dia.

A volta dos mercados da China continental do feriado do ano-novo lunar foi adiada para segunda-feira (03), em função da crise do coronavírus.

Dados oficiais mostraram que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China caiu de 50,2 em dezembro para 50 em janeiro, como previam analistas. A leitura em 50 sugere estagnação do setor manufatureiro, mas a pesquisa foi realizada antes de a China isolar a cidade de Wuhan – epicentro do coronavírus – e adotar drásticas medidas em outras regiões numa tentativa de conter o surto.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em leve alta, sustentada por ações de saúde e de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,13% em Sydney, a 7.017,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.