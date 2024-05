Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera do CPI dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 5:47 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/05/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com investidores à espera de novos dados da inflação dos EUA, que podem influenciar a trajetória dos juros da maior economia do mundo.

O índice japonês Nikkei teve alta marginal de 0,08% em Tóquio, a 38.385,73 pontos, sustentado por ações do setor de instrumentos de precisão, enquanto o Taiex subiu 0,77% em Taiwan, a 21.147,21 pontos.

Os mercados da China continental, por outro lado, ficaram no vermelho, um dia após os EUA anunciarem tarifas sobre US$ 18 bilhões em produtos chineses, incluindo aço, veículos elétricos e chips. O Xangai caiu 0,82%, a 3.119,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,76%, a 1.759,58 pontos.

Em Hong Kong e na Coreia do Seul, não houve negócios com ações hoje em função de feriados.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo aguardam novos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgados nas próximas horas. Ontem, dados da inflação ao produtor (PPI) americano vieram acima do esperado. Diante da persistência dos preços altos nos EUA, consolidou-se a aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não começará a reduzir juros antes de setembro.

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho positivo, à medida que ações de mineradoras foram impulsionadas pela força recente dos preços do minério de ferro. O S&P/ASX 200 avançou 0,35% em Sydney, a 7.753,70 pontos. No setor minerador, os ganhos variaram de 0,85% a 2,2%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires