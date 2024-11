Bolsas da Ásia fecham sem coesão e Hong Kong e China sobem com queda menor do lucro de empresas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2024 - 6:37 Para compartilhar:

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 27, com Tóquio em nova queda sob pressão das ações do setor automotivo diante da apreensão sobre potencial imposição de tarifas no mercado norte-americano. A Bolsa de Hong Kong e os mercados da China subiram após desaceleração da queda do lucro industrial das empresas chinesas ser vista como um sinal de que estímulos governamentais recentes começaram a ter efeito na economia.

No continente, o Xangai Composto subiu 1,5%, aos 3.309,78 pontos. O Shenzhen avançou 2,1%, 1.996,71 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 2,3%, aos 19.603,13 pontos.

O lucro industrial na China caiu 10% em outubro ante igual mês do ano passado, apresentando sinais de melhora ante o tombo de 27,1% de setembro.

“Graças à série de medidas de apoio implementadas recentemente, a produção nas empresas industriais cresceu de forma estável e os lucros melhoraram”, disse Yu Weining, estatístico do Escritório de Estatísticas Nacional (NBS), que divulga o dado.

Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,80%, a 38.134,97 pontos, pressionado pelas ações de montadoras. A Nissan Motor perdeu 4,7% e a Toyota Motor recuou 3,6%. Na véspera, a Fitch revisou a perspectiva para o rating BBB- da Nissan de estável para negativa, citando o desempenho mais fraco na América do Norte.

O Kospi, de Seul, retrocedeu 0,7%, a 2.503,06 pontos, pressionado por ações do setor automotivo e de semicondutores. A Hyundai Motor caiu 1,1% e a Kia perdeu 3,1%. A promessa de Trump de impor tarifas ao México, Canadá e China gera apreensões sobre expansão de medidas para as montadoras estrangeiras. As fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix caíram 3,4% e 5,0%, respectivamente, acompanhando perdas de pares do setor nos EUA na virada da madrugada.

Em Taiwan, o Taiex marcou baixa de 1,52%, a 22.334,78 pontos.

Oceania

Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, teve alta de 0,57%, a 8.406,70 pontos.

