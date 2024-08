Bolsas da Ásia fecham no geral em baixa, após decepção com Nvidia impor vendas de ações de chips

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 5:37 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 29/08/2024 – As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, após o balanço da Nvidia frustrar as expectativas mais otimistas de investidores e induzir liquidação de ações do setor de tecnologia na região, também de olho em resultados locais.

Os números da gigante americana dos semicondutores superaram o consenso de analistas em Wall Street, mas a surpresa ficou aquém dos significativos desvios positivos exibidos nos trimestres anteriores.

“Os resultados brilhantes foram obscurecidos pelo atraso do chip Blackwell de próxima geração e pelas preocupações crescentes de que a concorrência chegará em breve para desafiar a monstruosa participação de mercado da Nvidia”, explica a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

Na esteira da recepção negativa à fabricante de chips americana, a rival Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) caiu 2,18% em Taiwan hoje. O desempenho contribuiu para que o índice Taiex, referência em Taipei, encerrasse em baixa de 0,75%, a 22.201,85 pontos.

O setor também pressionou os negócios na Coreia do Sul, onde o índice Kospi perdeu 1,02%, a 2.662,28 pontos. Por lá, Samsung Electronics cedeu 3,14% e Hanmi Semiconductor despencou 9,45%. SK Hynix, uma das principais fornecedoras da Nvidia, recuou 5,35%.

Um pouco melhor, o índice Nikkei, em Tóquio, terminou o dia com uma desvalorização marginal de 0,02%, a 38.362,53 pontos. O enfraquecimento do iene ante o dólar ajuda a contrapor os efeitos da cautela geral.

Na China, os mercados tiveram sinais divergentes. O Xangai Composto caiu 0,50%, a 2.823,11 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,13%, a 1.510,42 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,53%, a 17.786,32 pontos. O papel da Meituan saltou 12,55%, após a plataforma de compras e entregas chinesa ampliar lucro no segundo trimestre. A montadora de elétricos BYD subiu 0,71%, mas a Li Auto desabou 9,75%, ambos na esteira de balanços.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, de Sydney, caiu 0,33%, a 8.045,10 pontos, sob o peso do segmento de commodities.

