Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, mas Xangai tem ganho modesto, após PMI da China

Por Gabriel Bueno da Costa*

São Paulo, 01/12/2023 – Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta sexta-feira. Entre as principais, Tóquio registrou perda modesta, e Xangai subiu, bem próxima da estabilidade e após ter chegado a cair em parte da sessão.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,06%, em 3.031,64 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,25%, a 1.975,11 pontos. Na agenda, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,5 em outubro a 50,7 em novembro, na máxima em três meses, segundo a S&P Global e a Caixin. O resultado superou a previsão de 49,8 para o PMI industrial, dos analistas ouvidos pela FactSet, e vem um dia depois que o PMI oficial da indústria do país recuou em novembro (de 49,5 no mês anterior a 49,4). “A divergência do PMI da Caixin e do oficial é normal, quando a economia não está tão bem”, avaliou Dan Wang, economista-chefe do Hang Seng Bank China, que cita a retirada de investimento estrangeiro como um fator que cria cautela no mercado chinês.

Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,17%, a 33.431,51 pontos. Segundo a Saxo Markets, investidores se posicionavam no mercado japonês para declarações mais tarde do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. Entre ações em foco, Rakuten Group recuou 4,4% e M3 teve baixa de 3,6%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 1,25%, em 16.830,30 pontos. Já em Taiwan, o Taiex subiu 0,03%, a 17.438,35 pontos.

O índice Kospi, da Bolsa de Seul, registrou queda de 1,19%, a 2.505,01 pontos. Realização de lucros foi citada como motivo, após ganhos recentes no mercado sul-coreano, que teve a quinta semana consecutiva de avanço. SK Innovation caiu 6,1%, após três dias de altas, e LG Energy Solution recuou 5,7%.

Na Oceania, em Sydney o S&P/ASX 200 teve baixa de 0,20%, a 7.073,20 pontos. O setor de tecnologia foi o mais pressionado, no mercado australiano, após fraqueza vista ontem nesse segmento em Nova York, enquanto entre os bancos o quadro foi misto.

Contato: gabriel.costa@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires

