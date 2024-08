Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa em quadro de incerteza; Tóquio e Hong Kong sobem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 7:06 Para compartilhar:

O sinal negativo predominou no fechamento das bolsas da Ásia nesta terça-feira, 27, em um quadro de persistentes incertezas sobre a economia global que deixa investidores em compasso de espera pela divulgação do balanço da Nvidia na quarta-feira e de importantes dados de inflação nos Estados Unidos na etapa final da semana.

O índice Nikkei, referência em Tóquio, se descolou de pares e encerrou a sessão em alta de 0,47%, a 38.288,62 pontos, em meio ao enfraquecimento do iene e em correção após a queda da véspera. Em destaque, a ação da NS Solutions saltou 10,26%, depois que o investidor ativista 3D Investment Partners comprou 5% de participação na empresa de tecnologia.

Apesar disso, o mercado japonês se provou um dos poucos oásis de ganhos em uma região em que as perdas prevaleceram. Na Coreia do Sul, o Kospi, de Seul, perdeu 0,32%, a 2.689,25 pontos, enquanto o Taiex, de Taiwan, caiu 0,25%, a 22.185,00 pontos.

Os operadores também impuseram perdas aos negócios da China continental. O Xangai composto recuou 0,24%, a 2.848,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 1,26%, a 1.493,43 pontos. O avanço no lucro industrial chinês em julho acabou ficando em segundo plano nas mesas de operações.

Na contramão, o índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,43%, a 17.874,67 pontos. Os papéis de energia lideram os ganhos após a forte escalada do petróleo ontem. PetroChina, em particular, subiu 4,08%, depois de ter informado resultado recorde no primeiro semestre.

Por outro lado, o setor de e-commerce foi duramente penalizado, após a PDD Holdings ter revelado vendas aquém do esperado no segundo trimestre. Na esteira, Alibaba perdeu 4,02% e JD.com cedeu 3,69%.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, de Sydney, recuou 0,16%, a 8.071,20 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.