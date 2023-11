Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, mas Tóquio recua com realização de lucros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 6:02 Para compartilhar:

Por Gabriel Bueno da Costa*

São Paulo, 20/11/2023 – Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos em sua maioria, nesta segunda-feira, mas Tóquio recuou. Em Xangai, a expectativa por apoio oficial colaborou para um quadro positivo, mas na política monetária o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve os juros pelo terceiro mês seguido.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,46%, em 3.058,32 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,65%, a 2.025,91 pontos. O sentimento do consumidor foi apoiado por sinalizações do governo para que se acelerem projetos de infraestrutura e por promessas de apoio ao setor imobiliário, afirmou Gary Ng, economista sênior da Natixis. Ele acrescentou que a reunião entre os presidentes da China, Xi Jinping, e dos EUA, Joe Biden, também agradou na semana passada, bem como a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não eleve mais os juros. Entre ações em foco, Jinjiang International Hotels subiu 4,8% e China Tourism Group Duty Free, 0,9%.

Já na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou baixa de 0,59%, em 33.388,03 pontos. A força do iene foi apontada como causa, porque isso tende a pressionar ações de exportadoras do Japão. Além disso, houve realização de lucros, após o Nikkei chegar a atingir máxima em 33 anos. O setor automotivo esteve entre os mais pressionados, com Mazda Motor em queda de 6,1%, Toyota Motor de 3,9% e Honda Motor, de 3,8%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 1,86%, a 17.778,07 pontos. Ações de tecnologia e ligadas ao consumo em geral exibiram ganhos mais fortes, porém o sentimento positivo foi generalizado. JD Health International avançou 5,4% e Tencent Holdings, 3,6%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com ganho de 0,86%, a 2.491,20 pontos. Papéis de empresas de eletrônicos e de semicondutores mostraram força. SK Hynix subiu 1,2% e LX Semicon, 2,8%. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,01%, para 17.210,47 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,13%, em 7.058,40 pontos. Ações ligadas ao setor financeiro e ao de energia estiveram entre os destaques, após ganhos recentes do petróleo.

Contato: gabriel.costa@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias