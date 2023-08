Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, com Fed e visita de Raimondo à China no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 7:06 Compartilhe

Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão em geral positivo nesta quarta-feira, 30, mas Xangai ficou bem perto da estabilidade. A perspectiva de menos aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ajudou em várias praças, enquanto na China foram monitoradas declarações da secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, durante visita ao país.

O índice Nikkei fechou em alta de 0,33% em Tóquio, em 32.333,46 pontos. O movimento na bolsa japonesa ocorreu após ganhos ontem em Nova York, com a avaliação entre investidores de que o Fed pode ser menos duro na política monetária, após dados americanos fracos da terça-feira. Entre ações em foco no mercado japonês, Mitsubishi Heavy Industries subiu 2,8% e Kyocera, 2,3%.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,04%, em 3.137,14 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,37%, a 2.049,15 pontos. Riscos geopolíticos estiveram em foco, após Raimondo dizer que ouve de empresas sobre dificuldades de investir na China, diante de grandes riscos nesse mercado. A perspectiva de mais estímulos oficiais seguia como foco importante, e Guanghou, no sul do país, se tornou a primeira grande cidade a anunciar um relaxamento em restrições a hipotecas, a fim de apoiar a atividade. Fabricantes de software se destacaram em Xangai, com Beijing Kingsoft Office em alta de 2,6% e iFlytek, de 6,5%. Já o setor financeiro em geral mostrou sinal negativo, com East Money Information em queda de 2,7% e Bank of China, e 1,05%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 0,01%, a 18.482,86 pontos. As tensões geopolíticas entre EUA e China estiveram no radar, bem como a chance de mais estímulos de Pequim à atividade. Entre ações em foco, Meituan caiu 2,3% e Kuaishou Technology, 5,4%.

Em Seul, o Kospi subiu 0,35%, a 2.561,22 pontos, mas encerrou na mínima diária. A bolsa sul-coreana registrou terceiro pregão seguido de ganhos, com papéis ligados ao consumo e a baterias em destaque. Menor preocupação com o Fed também colaborou, e ações ligadas ao turismo subiram com a perspectiva de mais turistas chineses, após Pequim relaxar mais nesta semana as restrições à circulação. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,58%, a 16.719,82 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 1,21%, a 7.297,70 pontos. O avanço diário foi o mais forte em quase sete semanas na bolsa australiana, ajudado hoje pelos ganhos em Nova York e com todos os setores terminando com sinal positivo. Bancos e mineradoras estiveram entre as altas. *Com informações da Dow Jones Newswires.

