Bolsas da Ásia fecham mistas, com recursos para imóveis na China e antes de balanço da Nvidia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 6:15

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/02/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as de Xangai e de Hong Kong animadas por novos recursos para o combalido setor imobiliário chinês e outras demonstrando cautela antes da divulgação de balanço da fabricante de chips americana Nvidia.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,97%, a 2.950,96 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,03%, a 1.629,01 pontos. O bom humor veio após o Ministério de Habitação chinês aprovar 160 bilhões de yuans (US$ 22,25 bilhões) em empréstimos para projetos imobiliários, segundo a chefe de pesquisa do Maybank, Sonija Li. O mesmo motivo ajudou a impulsionar o Hang Seng, que teve alta de 1,57% em Hong Kong, a 16.503,10 pontos, apesar de a ação do HSBC, banco britânico com foco na Ásia que decepcionou com seus últimos resultados trimestrais, ter tombado 3,83%.

Em outras partes da Ásia, os mercados de Tóquio, Seul e Taiwan ficaram no vermelho em meio à cautela de investidores antes do balanço da Nvidia, que será divulgado no fim da tarde de hoje, após o encerramento dos negócios em Wall Street. O japonês Nikkei caiu 0,26%, a 38.262,16 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,17%, a 2.653,31 pontos, e o taiwanês Taiex cedeu 0,41%, a 18.676,31 pontos.

No terceiro trimestre de 2023, Hong Kong, China e Taiwan foram responsáveis por mais de 45% da receita da Nvidia, que hoje figura entre as chamadas “Sete Magníficas” do setor de tecnologia dos EUA, junto com Meta, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Tesla.

Na Oceania, a bolsa australiana teve o segundo pregão negativo seguido, pressionado por ações de mineradoras e do varejo. A S&P/ASX 200 recuou 0,66% em Sydney, a 7.608,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press

