Bolsas da Ásia fecham mistas, com recuperação em Tóquio e perdas na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 7:00 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, 12, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação dos EUA que poderão ajudar a definir a direção dos juros americanos.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,95%, a 32.776,37 pontos, recuperando-se de perdas da segunda-feira, quando o iene e o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos saltaram em reação a comentários do Banco do Japão (BoJ) sobre o possível fim da atual política de juros negativos.

Já na China continental, os negócios ficaram levemente no vermelho, após reagiram positivamente na segunda a sinais de estabilização da segunda maior economia do mundo. O Xangai Composto teve baixa de 0,18%, a 3.137,06 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,08% a 1.951,27 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,39% em Hong Kong, a 18.025,89, embora o papel da Country Garden tenha se destacado, com ganho de 3,88%, após relatos de que a endividada incorporada chinesa recebeu o aval de credores para adiar pagamentos sobre seis bônus domésticos, e o sul-coreano Kospi registrou queda de 0,79% em Seul, a 2.536,58 pontos, enquanto o Taiex avançou 0,85% em Taiwan, a 16.572,71 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo aguardam pesquisa sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgada na quarta-feira, 13, e que deverá influenciar a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na próxima semana.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho positivo nesta terça, sustentada por ações de mineradoras e da área de saúde.

O S&P/ASX 200 avançou 0,20% em Sydney, a 7.206,90 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias