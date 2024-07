Bolsas da Ásia fecham mistas, com queda em Tóquio após valorização incomum do iene

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 5:58 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/07/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, à medida que a de Tóquio interrompeu uma sequência de máximas históricas, depois de forte avanço do iene, e as chinesas pouco se alteraram após dados locais mistos de comércio externo.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,45% em Tóquio, a 41.190,68 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e financeiras, depois de avançar a níveis recordes nos três pregões anteriores. Ontem, o iene se fortaleceu de maneira incomumente acentuada após o relatório de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que veio abaixo do esperado, gerando especulação sobre possível intervenção cambial por parte do governo do Japão. O ministro de Finanças do país, Masato Kanda, não quis comentar o assunto.

Na China continental, o Xangai Composto terminou a sessão em alta marginal de 0,03%, a 2.971,30 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou modesta baixa de 0,14%, a 1.617,48 pontos, na esteira de números da balança comercial. Em junho, as exportações chinesas mostraram expansão anual de 8,6%, maior do que se previa, mas as importações sofreram uma inesperada queda de 2,3%. Investidores também estão na expectativa pela reunião mais importante do ano do Partido Comunista Chinês, o Terceiro Plenário, que começa na segunda-feira (15).

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng avançou 2,59% em Hong Kong, a 18.293,38 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,19% em Seul, a 2.857,00 pontos, após três dias seguidos de ganhos, e o Taiex amargou perda de 1,94% em Taiwan, a 23.916,93 pontos.

O comportamento misto da Ásia também veio após as bolsas de Nova York fecharem em direções opostas ontem. O Dow Jones teve leve alta, mas tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq – que é focado em tecnologia – recuaram, em um possível movimento de correção após atingirem uma série de recordes em pregões recentes.

Na Oceania, a bolsa australiana não apenas ficou no azul hoje, como alcançou patamar inédito, impulsionada por ações de 11 das 12 maiores empresas em capitalização de mercado. O S&P/ASX 200 avançou 0,88%, a 7.959,30 pontos, superando o recorde anterior, de março.

