Bolsas da Ásia fecham mistas, com perdas na China e nova máxima histórica em Tóquio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo 22/03/2024 - 5:59

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/03/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com perdas na China e em Hong Kong e nova máxima histórica do índice japonês Nikkei.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,95%, a 3.048,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,22%, a 1.782,30 pontos, à medida que a cautela prevaleceu antes da divulgação de indicadores chineses sobre lucro industrial e atividade econômica (PMIs), na próxima semana. Em Hong Kong, o Hang Seng teve queda ainda mais expressiva, de 2,16%, a 16.499,47 pontos.

Em Tóquio, por outro lado, o Nikkei subiu 0,18%, a 40.888,43 pontos, encerrando os negócios em patamar recorde pelo segundo pregão consecutivo. Na terça-feira (19), o Banco do Japão (BoJ) elevou juros pela primeira vez em 17 anos, mas também prometeu manter condições monetárias acomodatícias.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,23% em Seul, a 2.748,56 pontos, enquanto o Taiex registrou leve avanço de 0,15% em Taiwan, a 20.228,43 pontos.

O comportamento misto na região asiática veio após as bolsas de Nova York também renovarem máximas históricas de fechamento pelo segundo dia seguido ontem, em reação ainda à sinalização de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) continua planejando cortar seu juros três vezes este ano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, pressionada por ações ligadas a commodities. O S&P/ASX 200 recuou 0,15% em Sydney, a 7.770,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

