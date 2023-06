Bolsas da Ásia fecham mistas, com perdas na China e Hong Kong antes de feriados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 7:09 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 21, mas as da China e de Hong Kong tiveram perdas consideráveis, antes de feriados, em meio ainda à decepção com a falta de medidas mais concretas para estimular a economia chinesa.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,31%, a 3.197,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,95%, a 2.039,91 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng apresentou desempenho ainda pior, com baixa de 1,98%, a 19.218,35 pontos.

Nos últimos dias, investidores se decepcionaram com o fato de o governo chinês não ter anunciado novos estímulos mais amplos, em um momento de desaceleração da segunda maior economia do mundo. Além disso, alguns economistas avaliaram que o banco central da China (PBoC) poderia ter sido mais agressivo na redução de suas principais taxas de juros.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,56% em Tóquio hoje, a 33.575,14 pontos, e o Taiex registrou leve avanço de 0,10% em Taiwan, a 17.202,40 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,86% em Seul, a 2.582,63 pontos.

Em função de feriados nos próximos dias, os mercados da China e de Taiwan só voltarão a operar na segunda-feira (26). Já o de Hong Kong ficará fechado nesta quinta-feira (22).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de mineradoras e de petrolíferas. O S&P/ASX 200 recuou 0,58% em Sydney, a 7.314,90 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.

