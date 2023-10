Bolsas da Ásia fecham mistas, com perdas na China após feriado e de olho no Oriente Médio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 5:49 Compartilhe

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/10/2023 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta segunda-feira, em meio a tensões geopolíticas deflagradas por ataques do grupo militante palestino Hamas em Israel no fim de semana e a retomada dos mercados chineses após o feriado da Semana Dourada.

Na China continental, os negócios com ações voltaram de mais uma semana de feriado levemente pressionados. O índice Xangai Composto caiu 0,44% hoje, a 3.096,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ligeira baixa de 0.09%, a 1.908,64, pontos. Pesaram no sentimento dados de turismo mais fracos do que o esperado do feriado da Semana Dourada e o conflito no Oriente Médio, que levou as cotações do petróleo a saltar mais de 4% no fim da noite de ontem.

“Distúrbios ou escaladas na região (do Oriente Médio) podem ter implicações de longo alcance para os mercados de energia, cadeias de abastecimento globais e dinâmicas geopolíticas”, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management, em nota a clientes.

Já em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,18%, a 17.517,40 pontos, após uma sessão reduzida pela metade devido a um alerta de tufão temporário.

Em outras partes da Ásia, as bolsas do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan não operaram hoje devido a feriados locais.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro pregão seguido, em parte ajudada por ações de petrolíferas. O S&P/ASX 200 subiu 0,23% em Sydney, a 6.970,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press

