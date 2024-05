Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Xangai e HK após dados chineses de comércio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 5:42 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/05/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com as da China continental e de Hong Kong se fortalecendo após dados chineses de comércio exterior melhores do que o esperado.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 0,83%, a 3.154,32 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,34%, a 1.796,61 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng registrou ganho de 1,22%, a 18.537,81 pontos. Tanto os negócios na China quanto os de Hong Kong foram impulsionados por ações do setor imobiliário e de semicondutores.

Em abril, as exportações da China tiveram expansão anual de 1,5%, um pouco maior do que se esperava, após caírem significativamente no mês anterior. Já as importações chinesas saltaram 8,4% em abril, bem mais do que se previa.

Em outras partes da Ásia, o dia foi de perdas: o japonês Nikkei caiu 0,34% em Tóquio, a 38.073,98 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e chips, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,20% em Seul, a 2.712,14 pontos, sob o peso de papéis financeiros, de internet e do setor automotivo, e o Taiex cedeu 0,68% em Taiwan, a 20.560,77 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de cinco sessões positivas. O S&P/ASX 200 teve queda de 1,06% em Sydney, a 7.721,60 pontos, diante da fraqueza de ações de bancos e relacionadas a consumo.

