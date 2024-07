Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Tóquio em meio a especulação sobre BoJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 5:46 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/07/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com a de Tóquio atingindo o maior nível em três meses em meio a expectativas de mais aperto monetário pelo Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês).

O índice japonês Nikkei subiu 1,12% em Tóquio, a 40.074,69 pontos, ultrapassando a barreira dos 40.000 pontos pela primeira vez desde 29 de março, à medida que ações financeiras avançaram com especulação de que o BoJ se prepara para voltar a elevar juros, após o aumento inicial de março.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng voltou de um feriado com alta de 0,29% em Hong Kong, a 17.769,14 pontos, graças a ações de petrolíferas, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,84% em Seul, a 2.780,86 pontos, pressionado por ações de defesa e do setor automotivo, e o Taiex recuou 0,78% em Taiwan, a 22.879,37 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta marginal de 0,08%, a 2.997,01 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou desempenho negativo, com perda de 0,60%, a 1.620,74 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, sob o peso de ações do setor imobiliário. O S&P/ASX 200 caiu 0,42% em Sydney, a 7.718,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires