Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Tóquio e Xangai após PIB japonês e dados chineses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 5:43 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/08/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com ganhos em Tóquio e em Xangai após dados de crescimento animadores do Japão e números mistos de indústria e varejo da China.

O índice japonês Nikkei subiu 0,78% em Tóquio, a 36.726,64 pontos, impulsionado por ações dos setores automotivo e financeiro. O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 0,8% no trimestre até junho ante os três meses anteriores, superando previsão de alta de 0,6% e revertendo contração do trimestre até março. Em base anualizada, a economia japonesa mostrou expansão de 3,1% no período.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,94%, a 2.877,36 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,82%, a 1.553,55 pontos. Na comparação anual de julho, as vendas no varejo chinês subiram 2,7%, superando levemente as expectativas, enquanto a produção industrial aumentou 5,1%, menos do que se previa.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng encerrou o pregão praticamente estável, com baixa marginal de 0,02%, a 17.109,14 pontos, e o Taiex caiu 0,60% em Taiwan, a 21.895,17 pontos. Na Coreia do Sul, não houve negócios hoje em função de um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, graças ao bom desempenho de ações de bancos e ligadas a consumo, que se sobrepôs à queda de mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,19% em Sydney, a 7.865,50 pontos.

Investidores na Ásia e do Pacífico também digeriram os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que vieram quase todos em linha com o esperado e mantiveram livre o caminho para que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) corte juros nos próximos meses, ainda que em ritmo mais comedido.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires