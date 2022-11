Bolsas da Ásia fecham mistas, com foco em aumento dos casos de covid-19 na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2022 - 7:13 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, 22, em sessão em que investidores seguiram focados nos problemas enfrentados pela China para conter o recente aumento de casos de covid-19 no país. A tendência moderou a expectativa do mercado por uma eventual reabertura completa e mudanças nas regras da política de “covid-zero” de Pequim.

O índice Xangai Composto fechou em leve alta de 0,13%, a 3.088,94 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,29%, a 2.002,39 pontos. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng teve forte baixa de 1,31%, a 17.424,41 pontos.

Os investidores estão “preocupados com a queda na demanda como resultado de uma economia chinesa menos móvel em meio a temores de que haverá mais bloqueios relacionados à covid-19”, resume Fawad Razaqzada, da StoneX, em um relatório. Após aplicar quarentenas e testagem em massa nos distritos de Baiyun e Huizhu, na metrópole de Guangzhou, autoridades apertaram medidas de segurança para trabalhadores fabris na cidade de Shijiazhuang, localizada à sudoeste da capital Pequim.

Em Hong Kong, ações do setor de varejo estiveram entre as mais penalizadas por conta da situação da covid-19 na China. O papel da Meituan liderou as perdas ao recuar 8,26%, enquanto a Alibaba cedeu 4,01%. O setor imobiliário também não desempenhou bem, com a Country Garden Holdings (-6,05%) entre as principais quedas. “Posicionar-se para uma alta nas ações chinesas terá que esperar mais tempo”, comenta o analista Anderson Alves, da ActivTrades.

Entre outros mercados, o índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, avançou 0,61%, a 28.115,74 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi cedeu 0,59%, a 2.405,27 pontos. Além da situação na China, a bolsa sul-coreana foi pressionada pelo recuo de ações de tecnologia no after hours das bolsas de Nova York. A fintech Kakaopay despencou 7,5%, enquanto a Samsung Eletronics baixou 1,3%.

Por fim, o taiwanês Taiex fechou em alta de 0,64%, a 14.542,20 pontos, e o australiano S&P/ASX 200 avançou 0,59%, a 7.181,30 pontos. Com informações de Dow Jones Newswires e Associated Press.

