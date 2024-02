Bolsas da Ásia fecham mistas, com chinesas impulsionadas por dados de turismo após feriado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 5:49 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/02/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacifico fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com as chinesas avançando na volta de um longo feriado em reação a dados animadores do turismo doméstico.

Na volta do feriado do ano novo lunar, que durou mais de uma semana, as bolsas da China continental tiveram ganhos significativos, após levantamento mostrar que o número de viagens e volume de gastos feitos no período de recesso atingiram recordes, superando níveis pré-covid-19. O índice Xangai Composto subiu 1,56%, a 2.910,54 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,70%, a 1.604,17 pontos.

O banco central chinês (PBoC), por sua vez, deixou a taxa de sua linha de empréstimo de médio prazo – conhecida como MLF – de um ano inalterada em 2,5% no fim de semana, mas analistas preveem que os juros básicos do país poderão ser cortados, no fim da noite de hoje.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa marginal de 0,04%, a 38.470,38 pontos, depois de se aproximar de nova máxima histórica no pregão anterior, e o Hang Seng caiu 1,13% em Hong Kong, a 16.155,61 pontos, pressionado por ações de tecnologia e do setor imobiliário, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,07% em Seul, a 2.677,22 pontos, com a ajuda de ações financeiras, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,15% em Taiwan, a 18.635,80 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve apenas ligeira alta, graças a papéis de grandes bancos e de mineradoras, mas ficou no azul pelo terceiro pregão seguido. O S&P/ASX 200 subiu 0,09% em Sydney, a 7.665,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

