Bolsas da Ásia fecham mistas, com ações de veículos elétricos em HK derrubadas pela Tesla

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 6:19

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/01/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com ações de veículos elétricos negociadas em Hong Kong derrubadas pelo último balanço da Tesla.

Ontem, o papel da Tesla sofreu um tombo de 12% em Nova York, após a fabricante de veículos elétricos americana divulgar balanço trimestral mais fraco do que o esperado e alertar sobre uma desaceleração em 2024.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,60% em Hong Kong hoje, a 15.952,23 pontos, com quedas de cerca de 4% das montadoras de veículos elétricos chinesas BYD, XPeng e Li Auto.

Na China continental, os mercados ficaram mistos, com investidores demonstrando cautela e na expectativa de que Pequim tome medidas ainda mais agressivas para impulsionar a economia, após anunciar um corte na taxa de compulsório bancário e tomar iniciativas para resgatar o setor imobiliário nos últimos dias. O Xangai Composto subiu 0,14%, a 2.910,22 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,71%, a 1.678,04 pontos.

O setor de biotecnologia da China foi particularmente afetado por preocupações com um projeto de lei dos EUA que impediria prestadores de serviços médicos americanos de fazer negócios com algumas empresas chinesas de biotecnologia. As ações da Wuxi AppTec e Pharmaron Beijing tiveram quedas de 10% e 13%, respectivamente.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei caiu 1,34% em Tóquio, a 35.751,07 pontos, em meio a possíveis ajustes de posições antes do fim de semana, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,33% em Seul, a 2.478,56 pontos, com a ajuda de ações ligadas a baterias e construção, e o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com baixa de 0,04%, a 17.995,03 pontos.

Já a bolsa australiana, a principal da Oceania, não operou hoje em função de um feriado nacional.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

