Bolsas da Ásia fecham mistas, com ações de incorporadoras em alta na China e em Hong Kong

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/06/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com as chinesas e a de Hong Kong sustentadas por ações do setor imobiliário.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,41%, a 3.091,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,45%, a 1.726,92 pontos. Destacaram-se incorporadoras como Poly Developments & Holdings Group (+3,1%) e China Vanke (+3,3%).

Para analistas do UBS, uma estabilização gradual das vendas de imóveis na China durante os próximos dois trimestres, após uma série de medidas de estímulos, poderá levar a uma recuperação da confiança das famílias e do consumo, o que tenderia a favorecer as ações chinesas.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve modesta alta de 0,22%, a 18.444,11 pontos, com ganhos também liderados por incorporadoras. Longfor Group e China Resources Land saltaram 3,8% e 4%, respectivamente.

Em outras partes da Ásia, o dia foi de perdas: o japonês Nikkei caiu 0,22% em Tóquio, a 38.837,46 pontos, pressionado por ações financeiras e de energia, o sul-coreano Kospi recuou 0,76% em Seul, a 2.662,10 pontos, sob o peso de ações dos setores varejista e automotivo, e o Taiex cedeu 0,84% em Taiwan, a 21.356,62 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, influenciada por ações de petrolíferas e de produtoras de minério de ferro. O S&P/ASX 200 caiu 0,31% em Sydney, a 7.737,10 pontos.

