Bolsas da Ásia fecham mistas, com ações de chips ainda impulsionadas por ‘efeito TSMC’

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/01/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com ações de chips ainda beneficiadas por resultados e projeções da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a maior empresa do mundo no ramo.

Liderando os ganhos na região, o índice Taiex subiu 2,63% em Taiwan, a 17.681,52 pontos, com salto de 6,46% da TSMC, que ontem divulgou lucro trimestral maior do que o esperado e projetou forte avanço na receita deste ano, impulsionando empresas do setor na Ásia, assim como nos EUA e na Europa.

O “efeito TSMC” teve continuidade hoje. O japonês Nikkei subiu 1,40% em Tóquio, a 35.963,27 pontos, com ganhos de até mais de 8% dos papéis de semicondutores e outros eletrônicos. Em Seul, chips também impulsionaram o Kospi, que avançou 1,34%, a 2.472,74 pontos. Apenas a Samsung Electronics, empresa de maior peso no índice sul-coreano, teve alta de 4,2%.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho após a mídia noticiar que uma grande corretora suspendeu vendas de ações a descoberto para alguns clientes, segundo a chefe de pesquisa de varejo do Maybank, Sonija Li. O Xangai Composto recuou 0,47%, a 2.832,28 pontos, acumulando perdas de 1,7% na semana, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 0,93%, a 1.686,58 pontos.

O tom foi negativo hoje também em Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 0,54%, a 15.308,69 pontos, pressionado por ações de tecnologia e da indústria farmacêutica. Na semana, o Hang Seng sofreu um tombo de 5,8%.

Na Oceania, a bolsa australiana teve bom desempenho, interrompendo uma sequência de cinco pregões de perdas. O S&P/ASX 200 avançou 1,02% em Sydney, a 7.421,20 pontos. Ao longo da semana, no entanto, o índice registrou baixa de 1%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

