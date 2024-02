Bolsas da Ásia fecham mistas após recuperação de NY, com ganhos em Seul e Tóquio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 6:20 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/02/2024 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com algumas delas avançando após a recuperação de Wall Street e as chinesas estendendo perdas recentes.

Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi saltou 2,87% em Seul, a 2.615,31 pontos, em meio ao forte desempenho de ações do setor automotivo e de internet, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio, a 36.158,02 pontos, e o Taiex avançou 0,51% em Taiwan, a 18.059,93 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York subiram 1% ou mais, com a ajuda de papéis de grandes empresas de tecnologia, se recuperando de perdas da véspera, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizou que não deve começar a cortar juros no curto prazo.

Na China continental, por outro lado, o mau humor observado desde o começo da semana persistiu hoje. O Xangai Composto recuou 1,46%, a 2.730,15 pontos, em sua quinta sessão consecutiva de perdas, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve expressiva queda de 2,99%, a 1.491,70 pontos. O dia foi negativo também em Hong Kong, com baixa de 0,21% do Hang Seng, a 15.533,56 pontos.

Segundo a analista do Maybank Sonija Li, investidores na China provavelmente estão reduzindo posições antes do feriado do ano novo lunar, que terá início em 9 de fevereiro e se estenderá por uma semana, visto que recentes medidas de estímulos anunciadas por Pequim não foram suficientes para melhorar o sentimento nos mercados.

Na Oceania, a bolsa australiana também seguiu Wall Street, apagando a queda que havia registrado no pregão anterior. O S&P/ASX 200 avançou 1,47% em Sydney, a 7.699,40 pontos, atingindo máxima histórica pela segunda vez esta semana.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias