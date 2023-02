Bolsas da Ásia fecham mistas, após NY cair em meio a preocupação com juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 7:03 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 9, após Wall Street voltar a sofrer perdas na quarta-feira em meio a preocupações com a trajetória dos juros nos EUA.





Os mercados de Tóquio, Seul e Taiwan registraram leves perdas. O índice japonês Nikkei recuou 0,08%, a 27.584,35 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,09%, a 2.481,52 pontos, e o taiwanês Taiex cedeu 0,12%, a 15.598,71 pontos.

Na China continental e em Hong Kong, por outro lado, as bolsas foram impulsionadas por ações de tecnologia, em meio a expectativas de maior demanda por hardware com o entusiasmo gerado pelo ChatGPT, um software de inteligência artificial especializado em diálogo que rapidamente se popularizou.

Principal índice chinês, o Xangai Composto subiu 1,18%, a 3.270,38 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto, por sua vez, avançou 1,54%, a 2.174,20 pontos. Já o Hang Seng teve alta de 1,60% em Hong Kong, a 21.624,36 pontos.





O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York sofrerem uma rodada de perdas na quarta-feira, em reação a comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Presidente da distrital do Fed em Nova York, John Williams, disse que o BC americano terá de manter a política monetária suficientemente restritiva por “alguns anos” para reduzir a inflação e realinhar oferta e demanda na economia americana.

Desde a divulgação de robustos números do mercado de trabalho dos EUA, na semana passada, investidores em Wall Street vêm apostando que o Fed terá de continuar elevando juros este ano, descartando a possibilidade de um eventual corte nas taxas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho nesta quinta. O S&P/ASX 200 caiu 0,53% em Sydney, a 7.490,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

