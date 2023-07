Bolsas da Ásia fecham mistas, após Fed e com incertezas sobre estímulos chineses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 7:08 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 27, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevar juros na quarta-feira, 26, como era amplamente esperado, e em meio a incertezas sobre novos estímulos na China.

Liderando ganhos na Ásia, o Hang Seng avançou 1,41% em Hong Kong, a 19.639,11 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,68% em Tóquio, a 32.891,16 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,44% em Seul, a 2.603,82 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,46% em Taiwan, a 17.241,82 pontos.

Como se previa, o Fed elevou seus juros básicos em 25 pontos-base ontem, após deixá-los inalterados no mês passado, mas não se comprometeu em relação a seus próximos passos, com o argumento de que possível novo aperto monetário dependerá de dados da economia dos EUA.

Na madrugada desta sexta-feira (28), será a vez de o Banco do Japão (BoJ) anunciar decisão de política monetária, mas não há expectativas de mudanças na atual postura ultra-acomodatícia.

Na China continental, o dia foi de perdas, à medida que a falta de medidas de estímulo concretas, prometidas por líderes do país no começo da semana, segue pesando no sentimento. O Xangai Composto recuou 0,20%, a 3.216,67 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou baixa de 0,48%, a 3.216,67 pontos.

Ficaram em segundo plano dados oficiais mostrando que o lucro industrial chinês diminuiu em ritmo mais fraco no primeiro semestre do que no acumulado dos primeiros cinco meses do ano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro pregão seguido hoje. Em Sydney, o S&P/ASX 200 avançou 0,73%, 7.455,90 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.

