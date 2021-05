Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, seguindo Wall Street

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 19, seguindo o fraco desempenho de Wall Street ontem, em meio a renovadas preocupações com o avanço mundial da inflação, que pode forçar grandes bancos centrais a retirar medidas de estímulo mais cedo do que se imaginava.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,28% em Tóquio, a 28.044,45 pontos, enquanto o Xangai Composto – o principal da China – recuou 0,51%, a 3.510,96 pontos, e o Taiex registrou leve perda de 0,08% em Taiwan, a 16.132,66 pontos. Os mercados de Hong Kong e da Coreia do Sul não operaram hoje devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com queda de 1,90% do S&P/ASX 200, a 6.931,70 pontos, influenciada principalmente por ações de mineradoras e petrolíferas.

Ontem, as bolsas de Nova York caíram de forma generalizada pelo segundo pregão consecutivo, refletindo temores de que pressões inflacionárias possam levar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) a apertar sua política monetária antes do esperado.

Nos últimos meses, o Fed tem avaliado que a tendência de alta da inflação, que se tornou um fenômeno mundial e compromete também a postura acomodatícia de outros grandes BCs, é apenas transitória. Na tarde desta quarta-feira, o BC americano irá divulgar ata de sua última reunião de política monetária.

Também continuam no radar recentes surtos de covid-19 em Taiwan e Cingapura, que levaram as administrações locais a endurecer restrições numa tentativa de conter a propagação da doença.

A exceção na região asiática hoje foi o Shenzhen Composto – índice chinês formado por empresas de menor valor de mercado -, que garantiu modesta alta de 0,14%, a 2.327,46 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).

