Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, na expectativa para CPI dos EUA

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 13, à medida que investidores se mostraram cautelosos antes da divulgação de novos dados de inflação dos EUA que têm forte influência no rumo dos juros americanos.





O índice japonês Nikkei caiu 0,88% em Tóquio, a 27.427,32 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,69% em Seul, a 2.452,70 pontos, o Hang Seng teve perda marginal de 0,12% em Hong Kong, a 21.164,42 pontos, e o Taiex cedeu 0,27% em Taiwan, a 15.544,28 pontos.

Driblando o mau humor na Ásia, os mercados da China continental ficaram no azul: o Xangai Composto subiu 0,72%, a 3.284,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,19%, a 2.190,54 pontos. Os ganhos foram liderados por ações de fabricantes de máquinas e equipamentos pesados, em meio à expectativa de que o setor imobiliário chinês se recupere com medidas de incentivo de Pequim.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da região asiática, e o S&P/ASX 200 caiu 0,21% em Sydney, a 7.417,80 pontos.





O sentimento de cautela predominou na Ásia e no Pacífico antes de uma nova pesquisa sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgada nesta terça-feira (14). Uma possível nova desaceleração do CPI americano pode encorajar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a ser mais contido na elevação de juros. Por outro lado, um eventual número forte de inflação pode afetar “ativos de risco como uma bola de demolição”, afirma Stephen Innes, sócio da SPI Asset Management, em relatório. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.

