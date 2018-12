Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, mas mercado japonês se recupera

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente no vermelho nesta quarta-feira, sensíveis ao noticiário dos Estados Unidos e com a liquidez ainda restrita no fim de ano, mas o mercado japonês conseguiu se recuperar parcialmente do violento tombo que sofreu no pregão anterior.

Continuou pesando no sentimento do investidor na Ásia a turbulência vista em Nova York na segunda-feira (24), quando os mercados americanos tiveram seu pior desempenho da história numa véspera de Natal, com perdas de 2,2% a 2,9%.

As bolsas de Wall Street voltam do feriado de Natal hoje, em meio à continuidade da paralisação parcial do governo dos EUA e após o presidente americano, Donald Trump, ter feito novas críticas ontem ao Federal Reserve (Fed, o banco central país) por estar elevando juros em ritmo “demasiadamente rápido”.

Na China, o Xangai Composto recuou 0,26% nesta quarta, a 2.498,29 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,42%, a 1.279,79 pontos.

O dia também foi de perdas em Seul, onde o índice sul-coreano Kospi cedeu 1,31%, a 2.028,01 pontos, e em Taiwan, com baixa de 0,50% do Taiex, a 9.478,99 pontos, menor nível do ano.

Por outro lado, o Nikkei subiu 0,89% em Tóquio, a 19.327,06 pontos. Ontem, o índice japonês sofreu queda de 5% e entrou no chamado “bear market”, ao acumular desvalorização de mais de 20% desde o pico atingido em 2 de outubro.

Já as bolsas de Hong Kong e da Austrália, na Oceania, não operaram hoje devido a feriados. Com informações da Dow Jones Newswires.