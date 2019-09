Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com foco em comércio e política

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, com investidores ponderando desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China e o turbulento cenário político americano. Além disso, um novo indicador chinês decepcionante ajudou a reforçar preocupações com a tendência de desaceleração da economia global.

Autoridades de alto escalão dos EUA e da China vão retomar negociações comerciais em Washington em 10 de outubro, poucos dias depois, portanto, do término de um feriado chinês de uma semana que começará na terça-feira (01), segundo a emissora americana CNBC.

Americanos e chineses estão desde meados do ano passado engajados numa prolongada guerra comercial que tem prejudicado os mercados financeiros e comprometido a perspectiva da economia mundial.

Na China continental, os mercados subiram hoje, apagando parte das perdas do pregão anterior que foram atribuídas a um movimento de realização de lucros “pré-feriado”. O índice Xangai Composto teve leve alta de 0,11%, a 2.932,17 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,91%, a 1.612,26 pontos.

Em outras partes da Ásia, no entanto, as perdas predominaram, em parte por causa de mais um dado chinês negativo. Em agosto, o lucro de grandes empresas industriais chinesas sofreu queda anual de 2%, após subir 2,6% em julho.

Investidores também continuam atentos ao inquérito de impeachment do presidente Donald Trump nos EUA. Trump é suspeito de ter usado sua influência para perseguir Joe Biden, que é pré-candidato à presidência em 2020.

“O impeachment de Trump agora vai se tornar uma saga arrastada que faz lembrar música irritante de supermercado”, comentou em relatório o analista sênior de mercados para Ásia e Pacífico da Oanda, Jeffrey Halley.

O japonês Nikkei caiu 0,77% hoje em Tóquio, a 21.878,90 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,33% em Hong Kong, a 25.954,81 pontos, o sul-coreano Kospi teve queda expressiva de 1,19% em Seul, a 2.049,93 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,39% em Taiwan, a 10.829,68 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, interrompendo uma sequência de três pregões negativos, impulsionada por ações de mineradoras e de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 0,58% em Sydney, a 6.716,10 pontos. Com informações da Associated Press.