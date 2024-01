Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com cautela antes de payroll dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/01/2024 - 5:53 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 05/01/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, com investidores demonstrando cautela antes do relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que tem forte influência na trajetória dos juros americanos.

Os mercados da China continental lideraram as perdas na região hoje, de 1,34% no caso do Shenzhen Composto, a 1.773,42 pontos, e de 0,85% do Xangai Composto, principal índice local, a 2.929,18 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,66% em Hong Kong, a 16.535,33 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,35% em Seul, a 2.578,08 pontos, e o Taiex registrou modesta queda de 0,17% em Taiwan, a 17.519,14 pontos.

Exceção, o japonês Nikkei subiu 0,27% em Tóquio, a 33.377,42 pontos, depois de cair no pregão anterior ao voltar de feriados de fim de ano.

O predomínio da cautela na Ásia vem antes de os EUA divulgarem dados sobre criação de empregos em dezembro. Segundo analistas compilados pelo Projeções Broadcast, a maior economia do mundo gerou 175 mil postos de trabalho no mês passado. Ontem, pesquisa da ADP sobre vagas criadas apenas pelo setor privado norte-americano surpreendeu para cima, esfriando apostas para cortes nos juros dos EUA este ano.

A ADP e outros indicadores fortes dos EUA – que desafiam a perspectiva de relaxamento monetário ao longo de 2024 – pesaram nas bolsas de Nova York, que encerraram os negócios de ontem sem direção única.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje, em seu terceiro pregão negativo. O S&P/ASX 200 caiu 0,07% em Sydney, a 7.489,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias