Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com ações de tecnologia pressionadas por Nvidia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/06/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, com ações de tecnologia em Taiwan e Coreia do Sul ainda pressionadas pela recente fraqueza da Nvidia, fabricante de chips americana que protagoniza o frenesi em torno da inteligência artificial (IA).

O índice Taiex caiu 1,89% em Taiwan, a 22.813,70 pontos, em meio a um tombo de 3,09% na ação da TSMC, maior produtora de semicondutores do mundo, e o sul-coreano Kospi recuou 0,70% em Seul, a 2.764,73 pontos, sob o peso de ações de chips e baterias.

Nos dois últimos pregões de Nova York, a Nvidia sofreu quedas diárias de mais de 3%, interrompendo um rali que a impulsionou ao posto de empresa mais valiosa do mundo.

Na China continental, os mercados também tiveram perdas hoje, lideradas por empresas de software e do setor imobiliário. O Xangai Composto registrou baixa de 1,17%, a 2.963,10 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 2,29%, a 1.616,49 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,54% em Tóquio, a 38.804,65 pontos, graças a ações de montadoras e financeiras, enquanto o Hang Seng terminou a sessão estável em Hong Kong, em 18.027,71 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, influenciada pelo fraco desempenho de mineradoras. O S&P/ASX 200 caiu 0,80% em Sydney, a 7.733,70 pontos.

