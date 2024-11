Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após reação negativa ao balanço da Nvidia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2024 - 6:05 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 21/11/2024 – As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após a reação negativa ao balanço da Nvidia deflagrar um efeito dominó em ações do setor. Tensões geopolíticas também estiveram em foco, diante da escalada nas hostilidades na guerra da Ucrânia.

Na linha de frente dos avanços da inteligência artificial, a Nvidia superou as estimativas com lucro e receita, mas foi incapaz de animar investidores. A fabricante de chips registrou uma desaceleração das vendas e uma ligeira compressão na margem de ganhos. Assim, o papel da empresa caiu 2,50% no after hours da Nasdaq ontem.

Em resposta, a rival TSMC recuou 1,46% em Taiwan, onde o índice Taiex encerrou em queda de 0,58%, a 22.555,66 pontos. Em Seul, o índice Kospi cedeu 0,07%, a 2.480,63 pontos, sob o peso da SK Hynix (-1,06%).

Em Tóquio, o Nikkei baixou 0,85%, a 38.026,17 pontos. Há preocupação com a piora do clima na Ucrânia, que disse ter sido alvo de um míssil balístico intercontinental disparado pela Rússia. Os EUA deram aval para que Kiev use minas terrestres americanas contra os russos, dias depois de ter permitido o uso de armas de longo alcance.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve desvalorização de 0,53%, a 19.601,11 pontos. Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto registrou leve variação positiva de 0,07%, a 3.370,40 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto também subiu 0,07%, a 2.039,01 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, baixou 0,04%, a 8.323,0 pontos.

