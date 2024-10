Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após perdas em Wall Street

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 6:32 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/10/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após Wall Street sofrer perdas significativas ontem, reagindo a balanços e em meio a um recente avanço nos juros dos Treasuries.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,30% em Hong Kong, a 20.489,62 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,72% em Seul, a 2.581,03 pontos, e o Taiex cedeu 0,61% em Taiwan, a 23.192,52 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,68%, a 3.280,26 pontos, depois de subir por quatro pregões seguidos na esteira de recentes medidas de estímulos anunciadas por Pequim, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou queda de 0,91%, a 1.938,81 pontos.

Exceção, o japonês Nikkei garantiu ligeira alta de 0,10% em Tóquio, a 38.143,29 pontos, revertendo perdas de mais cedo na sessão em meio a possíveis ajustes de posição.

A predominância do mau humor na região asiática veio após as bolsas de Nova York amargarem perdas de cerca de 1% a 1,6% ontem, em reação a balanços corporativos e pressionados pela força recente dos juros dos Treasuries, que ontem avançaram pelo terceiro dia consecutivo.

No âmbito macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 0,1% no terceiro trimestre, evitando uma recessão técnica após a contração de 0,2% do trimestre anterior, mas a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal era de alta de 0,5% no período.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo de Wall Street e da Ásia, e o S&P/ASX 200 recuou 0,12% em Sydney, a 8.206,30 pontos.

Com informações da Dow Jones Newswires