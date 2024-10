Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas Tóquio cai antes de eleição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 6:08 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/10/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com exceção da do Japão, onde investidores aguardam o resultado de eleição parlamentar a ser realizada no fim de semana.

O índice Hang Seng avançou 0,49% em Hong Kong, a 20.590,15 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou leve ganho de 0,09% em Seul, a 2.583,27 pontos, e o Taiex subiu 0,67% em Taiwan, a 23.348,45 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou alta de 0,59%, a 3.299,70 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,85%, a 1.974,65 pontos, em meio ao forte desempenho de ações ligadas à energia solar e da área farmacêutica.

Como se previa, o banco central chinês (PBoC) decidiu deixar sua taxa de juros de médio prazo inalterada em 2% hoje, depois de anunciar uma série de agressivos cortes de juros desde o mês passado.

Já o Nikkei caiu 0,60% em Tóquio, a 37.913,92 pontos, pressionado por ações de bancos e do setor automotivo, em meio a um clima de cautela antes da eleição geral do Japão, no domingo (27). Pesquisas sugerem que a coalizão governista japonesa poderá não conquistar maioria na câmara baixa do Parlamento.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão praticamente estável, com avanço marginal de 0,06% do S&P/ASX 200, a 8.211,30 pontos.

