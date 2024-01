Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas Evergrande fica no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 5:51 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/01/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, mas um pedido de liquidação da gigante do setor imobiliário chinês China Evergrande, pela Justiça de Hong Kong, ficou no radar dos investidores.

Em Hong Kong, um alto tribunal ordenou que a Evergrande seja liquidada, após a problemática incorporadora chinesa não conseguir chegar a um acordo com seus credores. Negócios com as ações da Evergrande, que tombaram mais de 20% na sessão da manhã, foram interrompidos.

O índice Hang Seng, no entanto, acabou fechando em alta de 0,78% em Hong Kong, a 16.077,24 pontos, com a ajuda do setor de tecnologia.

Na China continental, por outro lado, ações de semicondutores e de fabricante de hardware pesaram hoje, após a Intel desabar quase 12% em Nova York na sexta-feira (26), em função de seu balanço e projeções. O Xangai Composto caiu 0,92%, a 2.883,36 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões positivos alimentada por recentes medidas de estímulos de Pequim, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda ainda mais expressiva, de 2,42%, a 1.637,41 pontos.

No fim de semana, foram divulgados dados sobre o lucro industrial chinês, que teve expansão anual de 16,8% em dezembro, menor do que o avanço de 29,5% visto em novembro. Em todo o ano de 2023, houve queda de 2,3% no lucro, menor do que a perda de 4% de 2022.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,77% em Tóquio hoje, a 36.026,94 pontos, com o bom desempenho de ações do setor automotivo e de corretoras, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,89% em Seul, a, 2.500,65 pontos, no terceiro pregão consecutivo de ganhos, e o Taiex registrou alta de 0,69% em Taiwan, a 18.119,63 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana garantiu o sexto avanço seguido, na volta de um feriado. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,30% em Sydney, a 7.578,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

