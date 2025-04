Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, em meio à esperança de negociações de tarifas

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 18, conforme crescem expectativas de que as negociações tarifárias com os EUA resultem em acordos nas próximas semanas. Em Hong Kong, mercados financeiros não operaram nesta sexta-feira, em razão do feriado de Sexta-feira Santa, que também mantém fechadas as bolsas de Nova York, da Europa e da Austrália.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 1,03%, a 34.730,28 pontos, impulsionado por ações dos setores farmacêutico, depois que a Chugai Pharmaceuticals saltou 17,54% ao elevar projeções para lucro líquido no ano fiscal de 2025 – de 2,3 bilhões de ienes (US$ 16,2 milhões) a 3 bilhões de ienes (US$ 21,1 milhões) – e informar resultados positivos em teste de medicamento feito em parceria com a americana Eli Lilly.

Ainda no radar, autoridades norte-americanas e japonesas afirmaram que as negociações comerciais caminham “em direção satisfatória” e que esperam conclusão de um acordo em breve.

Na quarta-feira à noite, em comentários a repórteres, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que pretende concluir os acordos comerciais com todos os países em três a quatro semanas. O republicano revelou que há negociações em andamento com a China e voltou a expressar confiança sobre um acordo, mas sem dar detalhes.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,11%, a 3.276,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta marginal de 0,03%, a 1.881,01 pontos.

Em Seul, o índice Kospi subiu 0,53%, a 2.483,42 pontos, marcando a segunda sessão consecutiva de ganhos.

Em Taiwan, o Taiex avançou 0,29%, a 19.395,03 pontos, com ganhos liderados pelas empresas de tecnologia Nanya, Shenmao e Aurotek – todas em alta de aproximadamente 10%.

Segundo analistas consultados pela Associated Press, o avanço das techs taiwanesas reflete o balanço da gigante Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) – que vende chips para Apple e Nvidia – e a visão da empresa de que ainda não há uma queda na atividade de compra devido a guerra comercial dos EUA.

A ação da TSMC, contudo, teve alta apenas marginal, de 0,35%, insuficiente para reverter as perdas de mais de 4% registradas na semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires