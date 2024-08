Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, em dia tranquilo após volatilidade recente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 5:29 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/08/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, em um dia de pregão tranquilo após uma semana de forte volatilidade causada por preocupações com os EUA.

Na semana passada, os mercados acionários asiáticos sofreram perdas robustas antes de se recuperarem de forma acentuada, principalmente em Tóquio, em meio a temores sobre uma possível recessão nos EUA, posteriormente aliviados por dados mais animadores da economia americana. Hoje, não houve negócios no Japão em função de um feriado.

O índice sul-coreano Kospi avançou 1,15% em Seul neste início de semana, a 2.618,30 pontos, enquanto o Taiex subiu 1,42% em Taiwan, a 21.773,26 pontos, e o Hang Seng teve leve ganho de 0,13% em Hong Kong, a 17.111,65 pontos.

Na China continental, por outro lado, as bolsas ficaram no vermelho, pressionadas por ações do setor imobiliário e ligadas a serviços para consumidores. O Xangai Composto registrou ligeira baixa de 0,14%, a 2.858,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,47%, a 1.546,57 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,46% em Sydney, a 7.813,70 pontos.

Mais adiante, na quarta-feira (14), a atenção dos investidores globais vai se voltar para novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que tendem a influenciar o ritmo em que os juros básicos americanos provavelmente serão cortados até o fim do ano.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires