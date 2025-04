Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, de olho em desdobramentos de tarifas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/04/2025 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, enquanto investidores seguem acompanhando de perto desdobramentos da política tarifária dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pretende suavizar o impacto de suas tarifas automotivas, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal. Por outro lado, ainda não há sinais de negociações tarifárias entre EUA e China, por mais que Trump alegue que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Taiex subiu 0,99% em Taiwan, a 20.232,63 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,65% em Seul, a 2.565,42 pontos, e o Hang Seng registrou leve alta de 0,16% em Hong Kong, a 22.008,11 pontos. Em Tóquio, não houve negócios hoje devido a um feriado no Japão.

Na China continental, o Xangai Composto teve perda marginal de 0,05%, a 3.286,65 pontos, em seu terceiro pregão negativo seguido, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,24%, a 1.902,27 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela quarta sessão consecutiva, com alta de 0,92% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.070,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires