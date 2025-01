Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com Trump; Nikkei cai após BoJ elevar juro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/01/2025 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira em meio a um alívio em relação à postura tarifária do recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, mas a de Tóquio caiu após o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) elevar seu juro básico.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,70%, a 3.252,63 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,21%, a 1.936,34 pontos, à medida que o sentimento melhorou após Trump dizer, em entrevista à Fox News , que preferiria não impor tarifas a produtos chineses. O comentário também ajudou a impulsionar a moeda chinesa, o yuan.

No mercado japonês, por outro lado, o Nikkei terminou o pregão em baixa marginal de 0,07%, a 39.931,98 pontos, após o BoJ aumentar sua principal taxa de juros em 25 pontos-base, para 0,50%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 1,86% em Hong Kong, a 20.066,19 pontos, também reagindo a Trump após dois dias consecutivos de perdas, e o Kospi avançou 0,85% em Seul, a 2.536,80 pontos, antes de um feriado na Coreia do Sul que deixará a bolsa local fechada até dia 30.

Em Taiwan, o mercado não opera desde ontem, por causa de feriados, e só retomará os negócios no dia 3 de fevereiro.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, com ganho de 0,36% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.408,90 pontos.

