Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com plano de resgate para mercados chineses

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/01/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após relatos de que a China está preparando um grande pacote para ajudar seus mercados de ações, que acumularam fortes perdas em pregões recentes. A exceção foi o índice acionário de Tóquio, que caiu marginalmente após o Banco do Japão (BoJ) mais uma vez deixar sua política monetária inalterada.

Segundo a Bloomberg, autoridades da China planejam mobilizar cerca de 2 trilhões de yuans (US$ 278 bilhões), principalmente das contas externas de estatais chinesas, para comprar ações no mercado doméstico por meio da aliança com a Bolsa de Hong Kong. Outros 300 bilhões de yuans em recursos locais também seriam usados para investir em ações.

Liderando os ganhos na Ásia, o Hang Seng saltou 2,6% em Hong Kong hoje, a 15.353,98 pontos, enquanto na China continental, o Xangai Composto subiu 0,53%, a 2.770,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,95%, a 1.626,60 pontos.

Já em Tóquio, o Nikkei teve ligeira baixa de 0,08%, a 36.517,57 pontos, um dia após renovar máxima em quase 34 anos e depois de o BoJ deixar sua política monetária intocada.

Posteriormente, no entanto, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda disse em coletiva de imprensa que a instituição irá considerar descontinuar o relaxamento monetário se atingir sua meta de inflação de forma sustentável, comentário que levou o iene a reverter perdas de mais cedo em relação ao dólar.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi subiu 0,58% em Seul, a 2.478,61 pontos, e o Taiex apresentou modesto ganho de 0,33% em Taiwan, a 17.874,59 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro pregão seguido, com ajuda de papéis de bancos e de mineradoras, que representam mais de 50% do mercado local. O S&P/ASX 200 avançou 0,51% em Sydney, a 7.514,90 pontos.

