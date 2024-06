Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com menor preocupação sobre juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 6:18 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/06/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, em meio a um alívio em preocupações com a inflação e os juros nos EUA.

Liderando os ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,79% em Hong Kong, a 18.403,04 pontos, graças em parte a ações de fabricantes de carros elétricos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,13% em Tóquio, a 38.923,03 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 1,74% em Seul, a 2.682,52 pontos, e o Taiex se valorizou 1,71% em Taiwan, a 21.536,76 pontos.

Na sexta-feira (31), dados da inflação PCE dos EUA vieram em linha com o previsto, reforçando expectativas de que os juros básicos americanos serão reduzidos este ano e ajudando a impulsionar os índices Dow Jones e S&P 500 em Nova York.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho hoje, apesar de dados favoráveis de manufatura. O Xangai Composto recuou 0,27%, a 3.078,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,61%, a 1.719,12 pontos.

Pesquisa da S&P Global/Caixin mostrou que o PMI industrial chinês subiu para 51,7 em maio, atingindo o maior nível em quase dois anos e contrastando com o PMI oficial de manufatura da China, que ficou abaixo de 50 no mês passado, o que indica contração no setor.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom majoritariamente positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,77% em Sydney, a 7.761,00 pontos.

