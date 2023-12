Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com ganhos liderados por Hong Kong

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 5:39 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/12/2023 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, com ganhos liderados por Hong Kong, em meio à tendência de valorização global dos mercados acionários com expectativas de afrouxamento monetário.

O Hang Seng avançou 2,52% em Hong Kong, a 17.043,53 pontos, graças a uma forte demanda por ações de tecnologia e do setor imobiliário. No ano, porém, o índice do território semiautônomo mostra o pior desempenho na região da Ásia e do Pacífico, com perdas de cerca de 14%.

Na China continental, os mercados foram favorecidos hoje por papéis ligados ao turismo e semicondutores. O Xangai Composto subiu 1,38%, a 2.954,70 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta mais expressiva, de 2,30%, a 1.817,38 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,60% em Seul, a 2.655,28 pontos, a máxima do pregão, enquanto o Taiex registrou ligeira alta de 0,11% em Taiwan, a 17.910,37 pontos.

O viés positivo na região asiática é sustentado também por avanços dos mercados de Nova York e da Europa neste fim de ano, diante da expectativa de que grandes bancos centrais comecem a reduzir juros já no primeiro semestre de 2024.

Por outro lado, o Nikkei caiu 0,42% em Tóquio hoje, a 33.539,62 pontos, realizando lucros após subir mais de 1% ontem, à medida que o fortalecimento do iene frente ao dólar pesou em ações de empresas exportadoras, como as montadoras Toyota (-1,04%) e Honda (-0,20%).

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou a maioria dos pares asiáticos, com alta de 0,70% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.614.30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

