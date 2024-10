Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, apesar de tensões no Oriente Médio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 5:42 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/10/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, apesar de tensões no Oriente Médio que ontem chacoalharam os mercados globais.

Liderando os ganhos na Ásia, o Hang Seng saltou 2,82% em Hong Kong, a 22.736,87 pontos, apagando a queda do pregão anterior, favorecido ainda pela onda de otimismo deflagrada por agressivas medidas de estímulo adotadas pela China na semana passada.

Já o Nikkei subiu 0,22% em Tóquio, a 38.635,62 pontos, após o novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, instruir seu gabinete a elaborar um abrangente pacote econômico, e o sul-coreano Kospi voltou de um feriado com avanço de 0,31% em Seul, a 2.569,71 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de perdas.

O tom positivo predominou na região asiática embora as tensões no Oriente Médio tenham voltado a ganhar força. Ontem, temores de que Israel ataque instalações petrolíferas iranianas impulsionaram os preços do petróleo e pesaram nos mercados acionários de Nova York e da Europa.

Na contramão, o Taiex registrou modesta perda de 0,39% em Taiwan hoje, ao retornar de dois dias de feriados. Na China continental, as bolsas continuam fechadas devido a um feriado de uma semana que se estenderá até segunda-feira (07).

Na Oceania, a bolsa australiana reagiu negativamente aos últimos desdobramentos geopolíticos, e o S&P/ASX 200 caiu 0,67% em Sydney, a 8.150,00 pontos.

