Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, apesar de perdas em Nova York

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 11, apesar de mais um pregão negativo em Nova York liderado por perdas no setor de tecnologia. Na China continental, os mercados se recuperaram depois de acumularem perdas significativas nas duas sessões anteriores. O índice Xangai Composto subiu 0,79% hoje, a 3.260,35 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,64%, a 2.164,22 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve ganho de 0,74% em Tóquio, a 23.406,49 pontos, na expectativa de que o governista Partido Liberal Democrata) nomeie um novo primeiro-ministro na segunda-feira (14) para assumir no lugar do demissionário Shinzo Abe, enquanto o Hang Seng se valorizou 0,78% em Hong Kong, a 24.503,31 pontos, e o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com alta marginal de 0,01%, a 2.396,69 pontos.

Exceção, o Taiex registrou modesta baixa de 0,12% em Taiwan, a 12.675,95 pontos.

O tom positivo predominou na região asiática embora os mercados acionários dos EUA tenham voltado a se enfraquecer ontem, num movimento conduzido pelo Nasdaq, índice com foco em ações de tecnologia.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com perdas nos setores de tecnologia, petrolífero e minerador. O S&P/ASX 200 caiu 0,83% em Sydney, a 5.859,40 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).

