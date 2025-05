Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, ainda sustentadas por trégua EUA-China

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/05/2025 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, favorecidas ainda pela recente trégua na disputa comercial entre EUA e China.

Liderando ganhos na Ásia, o índice Hang Seng avançou 2,30% em Hong Kong, a 23.640,65 pontos, enquanto o Taiex subiu 2,12% em Taiwan, a 21.782,87 pontos, e o sul-coreano Kospi teve alta de 1,23% em Seul, a 2.640,57 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,86%, a 3.403,95 pontos, em seu terceiro pregão positivo, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,52%, 2.010,58 pontos.

Na contramão, o japonês Nikkei caiu 0,14% em Tóquio, a 38.128,13 pontos, pressionado por ações de montadoras como Toyota (-3,53%), Honda (-2,86%) e Mazda (-2,61%).

O predomínio do apetite por risco na região asiática é sustentado pela melhora do ambiente comercial desde que EUA e China decidiram suspender a maior parte das tarifas bilaterais por um período de 90 dias. O acordo entre Washington e Pequim, anunciado no começo da semana, entrou em vigor hoje.

Na Oceania, a bolsa australiana acumulou ganhos pela sexta sessão consecutiva, com alta de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.279,60 pontos.

