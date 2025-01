Bolsas da Ásia fecham em viés positivo, mas Tóquio cai 1,8% frente a possível aperto do BoJ

Por Laís Adriana*

São Paulo, 14/01/2025 – As bolsas da Ásia fecharam em viés positivo nesta terça-feira, acompanhando melhora no sentimento de risco global. Na China, os mercados acionários tiveram ganhos robustos, impulsionados por novas promessas de reguladores para estabilizar o setor financeiro. Exceção, a Bolsa de Tóquio teve queda significativa, após dirigente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) sinalizar possibilidade de alta de juros em breve.

Retornando de feriado local, o índice Nikkei fechou em queda de 1,83%, a 38.474,30 pontos, em Tóquio, pressionado pela valorização do iene e pela forte alta nos rendimentos de títulos soberanos japoneses (JGBs, em inglês) – principalmente o de 2 anos, que subiu a 0,680%, o maior nível desde outubro de 2008. Hoje, o vice-presidente do BoJ Ryozo Himino disse que há possibilidade de elevar os juros durante a reunião monetária da próxima semana, mas evitou afirmar qual a probabilidade de o BC tomar esta decisão e reiterou que dependerá de dados sobre a economia.

Em outras regiões da Ásia, contudo, o clima foi de recuperação de perdas recentes. Na China continental, o Xangai Composto subiu 2,54%, a 3.240,94 pontos, marcando seu maior ganho porcentual dos últimos dois meses, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 4,2%, a 1.915,85 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou a sessão em alta de 1,83%, a 19.219,78 pontos.

As ações chinesas tiveram suporte de novas promessas de autoridades para estabilizar o mercado acionário. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC, em inglês) disse que trabalhará com o Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) para garantir a efetividade de ferramentas monetárias e o fortalecimento de mecanismos para estabilizar o mercado. Analistas da Cinda Internacional também notaram que novas medidas foram tomadas pelo governo para aprofundar a conectividade financeira entre a China continental e Hong Kong.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 1,37%, a 22.797,52 pontos. Na Coreia do Sul, o sul-coreano Kospi subiu 0,31%, a 2.497,40 pontos, em Seul.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve alta de 0,48% em Sydney, a 8.231,00 pontos, depois de três sessões consecutivas de quedas, frente a recuperação do setor bancário.

