Bolsas da Ásia fecham em queda, com Xangai em baixa de 2%, mas feriado sem negócios em Tóquio

Os mercados acionários da Ásia tiveram dia negativo, nesta sexta-feira, 11. Houve perdas de pouco mais de 2% em Xangai, enquanto a Bolsa de Tóquio não operou, devido a um feriado no Japão.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 2,01%, em 3.189,25 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,92%, para 2.094,55 pontos. Investidores mostravam cautela com o caso da Country Garden, incorporadora chinesa que deixou de fazer pagamentos de juros nesta semana, o que poderia resultar em default. As perdas ocorreram em quase todos os setores, com o financeiro puxando o movimento negativo. Citi Securities registrou baixa de 4,3%, e China International Capital, de 5,9%. No setor de energia, PetroChina caiu 1,6% e Sinopec, 1,9%. Com isso, a Bolsa de Xangai teve perda de cerca de 3% na semana.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu hoje 0,90%, a 19.075,19 pontos. A praça local teve a segunda semana seguida de perdas, também em meio a temores sobre o quadro na China. A perspectiva de política monetária ainda apertada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) também pesava, segundo o Saxo Markets. Entre os setores, saúde e tecnologia puxaram as perdas, com Alibaba Health Information Technology em queda de 5,5% e JD Health, de 3,3%.

Na Coreia do Sul, na Bolsa de Seul o índice Kospi fechou em baixa de 0,40%, em 2.591,26 pontos. Chegou a haver ganhos no dia, mas o Kospi não se sustentou, com temores sobre a inflação pesando. Entre papéis em foco, Kum Yang recuou 9,5% e Young Poong Paper Manufacturing, 7,4%. Em Taiwan, o índice Taiex caiu 0,20%, a 16.601,25 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,24%, em 7.340,10 pontos. Ações ligadas a commodities influíram negativamente, e a praça australiana não conseguiu sustentar os ganhos de parte do dia. *Com informações da Dow Jones Newswires.

